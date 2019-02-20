В ЕС повысили консульский сбор за визу до 80 евро

Послы ЕС подтвердили неформальную договоренность между представителями Европарламента и румынского председательства в Совете Евросоюза об изменениях визового кодекса, включая увеличение визового сбора до 80 евро. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС в среду, 20 февраля.



"ЕС обновляет свои визовые правила, чтобы улучшить условия для законопослушных путешественников и усилить инструменты для реагирования на вызовы, которые возникают в результате нелегальной миграции", – говорится в сообщении.



Отмечается, что теперь заявления для получения визы можно будет подавать в срок от шести месяцев (вместо сегодняшних трех) до 15 дней перед поездкой.



Также появится возможность заполнения и подписи заявки на визу в электронной форме. А люди, которые часто посещают страны ЕС, смогут рассчитывать на многократные визы.



Общий визовый сбор возрастет с 60 до 80 евро. При этом появится механизм пересмотра размера визового сбора каждые три года.



Нынешний визовый кодекс вступил в силу в 2010 году. Еврокомиссия представила свои предложения по изменениям в марте прошлого года.

