Туристов накрыло мощной лавиной в Альпах

Около десяти лыжников оказались под снегом после схода мощной лавины на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана в Альпах. Об этом сообщает издание Le Nouvelliste.



Лавина сошла в районе Плэн-Морт и накрыла от 300 до 400 метров горнолыжной трассы. По словам сотрудника Кран-Монтаны Николя Феро, под лавиной находится около десяти туристов, однако спасатели уверены, что там может быть до 15 лыжников.



На данный момент несколько вертолетов и спасательных бригад патрулируют местность, чтобы найти выживших.

