В КИУ назвали три основные манипуляции на выборах

В ходе нынешней кампании на выборах президента Украины используются три основные манипуляции. Об этом сказал генеральный директор Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель, сообщает РБК-Украина в среду, 20 февраля.



"Одной из наиболее освещаемых тем стал "один миллион мертвых душ" на выборах. Манипуляция номер два – это манипуляции данными социологических опросов. Также мы видим появление манипуляций, связанных с темой подкупа избирателей", – заявил Кошель во время конференции Избирательная кампания: тенденции и проблемы.



Он также добавил, что специфика любой провокации в том, что она является заметной, а ее опровержение менее заметным.

