В Эстонии заявили о подготовке к войне

Начальник отдела оборонных инвестиций Минобороны Эстонии Кусти Сальм заявил, что страна готовится к войне. Об этом он рассказал на конференции по экономической безопасности Eesti 100Pluss Visioon.



По его словам, «реальные оборонные инвестиции» могут означать только то, что страна готовится к войне.



«То, что мы покупаем сегодня, какие учения мы проводим, — это... подготовка к войне», — добавил Сальм.



Он не уточнил, с кем именно планирует воевать государство.

