1,5 млрд грн от спецконфискации пойдут на нужды армии - Винник

В среду, 20 февраля, в госбюджет будут перечислены 1,5 млрд грн, изъятых путем спецконфискации средств Укргазбанка. Об этом заявил председатель ВСК по расследованию хищения ВСУ Иван Винник, передает Еспресо.TV



"Сегодня нам стало известно, что 1,5 млрд грн Укргазбанка будут перечислены в госбюджет. На следующей пленарной неделе Верховная Рада может направить эти деньги в министерство обороны. Их потратят на повышение обороноспособности страны", - рассказал Винник.



Отмечается, что в позапрошлом году перечислили $1,5 млрд, которые в прошлом году потратили на развитие украинской армии.



Он добавил, что в бюджете есть 524 млн грн из этих $1,5 млрд, которые пойдут на ремонт и строительство военкоматов.

