Уволенных за злоупотребления лесников возвращают на должности через суд

Региональные суды возвращают на должности лесничих, уволенных Государственным агентством лесного хозяйства. Об это сообщает интернет-газета «Ресурс». Только за последний год попытки вернутся через суд на руководящие должности – десятки. Требуют восcтановитьсебя в должности даже такие одиозные личности, как Владимир Кабаль, охотовед Раховскоголесничества на Закарпатье, убивший занесенную в Красную книгу рысь.

Районный суд Черновцов уже возобновил в должности директора Черновицкого лесничества – Александра Тимофеева. Именно Тимофеев многократно уличался активистами в злоупотреблениях. Известный буковинский активист-эколог Николай Петиченкорассказал изданию о том, что вместе с полицией неоднократно задерживал лесовозы ценных пород дерева, незаконно заготовленных в лесах ГП «Чернивецкое ЛХ». Метровые дубы по документам, выданным Александром Тимофеевым и его подчиненными, определялись как 20-ти сантиметровые дрова. Активистов особенно возмущает, что опломбированные полицией склады с сотнями кубов дуба и бука были нагло вскрыты и вывезены предпринимателем, работающим с Тимофеевым. Уже постфактум, один из райсудов признал законными действия предпринимателя, на том основании, что 300 из 1000 кубов древесины имели законное происхождение.

Кроме того, активисты заявляют, что в соседнем с Чернивецким, Сторожинецком лесуправлении, много лет содействуют контрабанде через государственную границу. Перемещение сигарет и других товаров маскируется бывшими и нынешними руководителями лесничества под работу на лесосеках. Более того, в лесных массивах этих лесничеств оборудованы стационарные калитки в ограждениях госграницы. По словах Николая Петиченка и Валерия Аирини, именно обнародование фактов контрабанды замаскированной под лесоупорядочивание стало причиной нападений на активистов.