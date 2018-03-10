Уволенных за злоупотребления лесников возвращают на должности через суд

Уволенных за злоупотребления лесников возвращают на должности через суд

Региональные суды возвращают на должности лесничих, уволенных Государственным агентством лесного хозяйства. Об это сообщает интернет-газета «Ресурс». Только за последний год попытки вернутся через суд на руководящие должности – десятки. Требуют восcтановитьсебя в должности даже такие одиозные личности, как Владимир Кабаль, охотовед Раховскоголесничества на Закарпатье, убивший занесенную в Красную книгу рысь. 

Районный суд Черновцов уже возобновил в должности директора Черновицкого лесничества – Александра Тимофеева. Именно Тимофеев многократно уличался активистами в злоупотреблениях. Известный буковинский активист-эколог Николай Петиченкорассказал изданию о том, что вместе с полицией неоднократно задерживал лесовозы ценных пород дерева, незаконно заготовленных в лесах ГП «Чернивецкое ЛХ». Метровые дубы по документам, выданным Александром Тимофеевым и его подчиненными, определялись как 20-ти сантиметровые дрова. Активистов особенно возмущает, что опломбированные полицией склады с сотнями кубов дуба и бука были нагло вскрыты и вывезены предпринимателем, работающим с Тимофеевым. Уже постфактум, один из райсудов признал законными действия предпринимателя, на том основании, что 300 из 1000 кубов древесины имели законное происхождение.

Кроме того, активисты заявляют, что в соседнем с Чернивецким, Сторожинецком лесуправлении, много лет содействуют контрабанде через государственную границу. Перемещение сигарет и других товаров маскируется бывшими и нынешними руководителями лесничества под работу на лесосеках. Более того, в лесных массивах этих лесничеств оборудованы стационарные калитки в ограждениях госграницы. По словах Николая Петиченка и Валерия Аирини, именно обнародование фактов контрабанды замаскированной под лесоупорядочивание стало причиной нападений на активистов.