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- Вышел трейлер скандальной ленты о Майкле Джексоне
Вышел трейлер скандальной ленты о Майкле Джексоне
В Сети появился трейлер скандального фильма о Майкле Джексоне "Покидая Неверленд", производством которого занимается HBO. Премьера его намечена на 3-4 марта текущего года.
В ленте покойный поп-король обвиняется в изнасиловании двоих несовершеннолетних мальчиков.
Героями фильма являются двое взрослых мужчин, которые, по их словам, подверглись насилию со стороны Джексона в детском возрасте.
Помимо этого, в ленте раскрываются подробности из детства певца, а также его артистического становления.
Источник: Корреспондент
09:30