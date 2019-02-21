Вышел трейлер скандальной ленты о Майкле Джексоне

В Сети появился трейлер скандального фильма о Майкле Джексоне "Покидая Неверленд", производством которого занимается HBO. Премьера его намечена на 3-4 марта текущего года.



В ленте покойный поп-король обвиняется в изнасиловании двоих несовершеннолетних мальчиков.



Героями фильма являются двое взрослых мужчин, которые, по их словам, подверглись насилию со стороны Джексона в детском возрасте.



Помимо этого, в ленте раскрываются подробности из детства певца, а также его артистического становления.







