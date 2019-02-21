Вышел трейлер байопика "Грязь" о группе Motley Crue

В Сети появился трейлер байопика "Грязь", посвященного культовой группе Mötley Crüe. Ролик был опубликован на YouTube-канале компании Netflix, которая занимается производством ленты.



Лента "Грязь" будет предназначена эксклюзивно для сервиса Netflix. Релиз ее запланирован на 22 марта этого года.



Фильм снят по мотивам одноименной книги The Dirt, выпущенной в 2001 году писателем New York Times Нилом Строссом.



Группа Mötley Crüe была основана в 1981 году. За всю историю коллектива было продано свыше 100 миллионов копий его альбомов по всему миру. Участники группы были известны своим "суровым образом жизни". Они неоднократно имели проблемы с законом, сидели в тюрьме, пережили алко- и наркозависимости.





