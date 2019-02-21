В ОБСЕ прокомментировали отказ журналистам из России во въезде в Молдавию

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в среду выразил сожаление в связи с отказом журналистам российских телеканалов во въезде в Молдавию и призвал власти страны содействовать аккредитации иностранных сотрудников СМИ.



Ранее администрация президента Молдавии сообщила, что в страну не пустили журналистов телеканалов НТВ и "Россия 1", которые ехали на интервью с главой государства Игорем Додоном. В ведомстве отметили, что "категорически осуждают" подобные действия и квалифицируют их как "новую провокацию со стороны правительства" по отношению к России.



"Я сожалею об отказе во въезде в Молдавию 18 и 19 февраля российских журналистов - съемочных групп НТВ и "Россия 1". Я вновь призываю власти содействовать аккредитации иностранных журналистов и позволять им беспрепятственно выполнять свою профессиональную деятельность в регионе ОБСЕ", - написал Дезир в Twitter.



Ранее в 2018 году погранполиция Молдавии не пропустила в страну российскую журналистку НТВ Ираду Зейналову - как утверждает ведомство, из-за того, что она не смогла подтвердить цель визита в республику. Не разрешили въехать в республику и журналистке русскоязычного телеканала RTVI Марианне Минскер.



Власти Молдавии неоднократно запрещали въезд в страну российским журналистам. В частности, Кишинев отказал во въезде большой группе российских журналистов, в том числе корреспонденту РИА Новости Тимуру Хурсандову, представителям телеканалов НТВ, РЕН ТВ, Life и других СМИ. Пограничные службы Молдавии и Украины обычно обосновывают отказ российским журналистам во въезде в страну невозможностью подтвердить цель визита.

