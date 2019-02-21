Хромаев назвал запись с матами Порошенко в его адрес "политической манипуляцией"

Глава Нацкомиссии по ценным бумагам Тимур Хромаев назвал политической манипуляцией обнародованный в сети журналистом Александром Дубинским аудио-файл, где голос, похожий на президента Петра Порошенко, спрашивает у голоса, похожего на Хромаева: "Где тебе, @лядь еще, Тимур, реформ не хватает?" Об этом он сообщил у себя на странице в Facebook.



Он написал, что с января-2015 по настоящее время у него было много телефонных и персональных разговоров с Президентом Порошенко. "Во время них мы обсуждали реформы и приоритеты развития финансового сектора. Разговоры в разное время и в разном составе, имели разные уровни эмоциональности, но всегда имели профессиональное содержание и цели", - сообщил он.



В то же время, Хромаев не подтвердил, но и не опроверг подлинность аудиофрагментов разговоров. "Высказывания, отдельные слова, разные варианты разговоров, все очевидно вырвано из контекста и открыто используется для политических манипуляций", - утверждает он.



Ранее была публикована полная запись разговора, в котором Порошенко "главнокомандует" Фейсбуком.

