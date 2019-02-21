Путин: концепция РФ по применению ядерного оружия не подразумевает превентивного удара

Российская концепция применения ядерного оружия не подразумевает превентивного удара, заявил президент РФ Владимир Путин.



"У нас есть своя стратегия, концепция применения ядерного оружия - она не предусматривает применения превентивного удара. Мы говорим о сопоставимых величинах, связанных с угрозами для нас", - сказал Путин на встрече с представителями российских информагентств и печатных СМИ.



По его словам, речь идет о сопоставимых величинах, прежде всего по времени. "А, может быть, если у нас будет времени больше, то и превентивных ударов не нужно. В этой связи, и именно поэтому, я и обратился к нашим партнерам, когда сказал, что "считать-то вы умеете?" Считать-то они умеют, пусть посчитают скорость наших перспективных комплексов, дальность их возможного применения", - указал президент.

