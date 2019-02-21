Патриарх Грузии обсудил ситуацию на Украине с делегацией УПЦ

Управляющий делами канонической Украинской православной церкви митрополит Бориспольский и Броварский Антоний встретился в среду с католикосом-патриархом всея Грузии Илией II в его резиденции в Тбилиси, обсуждалась ситуация в мировом православии, сообщается на сайте УПЦ.



"На встрече речь шла о церковной ситуации в Украине и в мировом православии. Встреча прошла в теплой и братской атмосфере", - говорится в сообщении.



Митрополита Антония сопровождал зампредседателя отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич. С грузинской стороны на встрече присутствовали местоблюститель патриаршего престола митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио и еще ряд высокопоставленных иерархов.



Ранее глава Запорожской епархии УПЦ митрополит Лука обратился к патриарху Илии и Священному Синоду Грузинской церкви с просьбой не признавать созданную на Украине из раскольников "новую церковь" и призвать к всеправославному обсуждению действий Константинополя.



Священный Синод Грузинской православной церкви пока не выносил решения по поводу темы "украинской автокефалии" и действий Константинопольского патриархата.



"Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.



Константинопольский патриарх Варфоломей 6 января передал Киеву томос автокефалии "новой церкви". Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя. В Русской православной церкви такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса - трагическим в истории вселенского православия.

