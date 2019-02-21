Суд назначил дату рассмотрения иска Тимошенко к Порошенко из-за агитации

Шестой апелляционный административный суд Украины в среду рассмотрит иск лидера партии "Батькивщина", кандидата на пост президента Юлии Тимошенко к кандидату Петру Порошенко относительно незаконной агитации, сообщила в среду пресс-служба партии "Батькивщина".

Как следует из материалов дела, опубликованных в едином реестре судебных решений, истец просит признать противоправными действия кандидата на пост президента Порошенко. По мнению истца, Порошенко проводит предвыборную агитацию с нарушениями. Тимошенко просит установить факт использования Порошенко при финансировании предвыборной агитации средств не из его избирательного фонда.



"В Шестом апелляционном административном суде состоится слушание дела об использовании кандидатом в президенты Петром Порошенко своей должности для незаконной агитации", - говорится в сообщении "Батькивщины".



Тимошенко ранее заявила, что министерство внутренних дел возбудило два уголовных дела по ее заявлениям на команду действующего главы государства Петра Порошенко в связи с фальсификациями на предстоящих выборах. По ее словам, одно дело касается масштабного подкупа избирателей, который команда Порошенко планирует осуществить по всей Украине. Избирательный штаб Порошенко отверг обвинения лидера партии "Батькивщина".



Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. На высокий пост претендуют рекордное за всю историю число кандидатов - 44. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, однако в январе шоумен Владимир Зеленский обошел ее в президентской гонке. Рейтинг действующего главы государства Петра Порошенко, по данным опросов, составляет более 14%.

