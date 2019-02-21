СКР возбудил дело об акте международного терроризма после взрывов в Донецке

Следователи завели дело об акте международного терроризма после трех взрывов в центре Донецка, которые произошли 18 февраля, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.



Ранее в самопровозглашенной ДНР заявили, что три взрыва прогремели в понедельник в донецком квартале, в котором располагается резиденция главы ДНР, два из них - рядом с гостиницей, где живут представители миссии ОБСЕ. По данным МЧС ДНР, пострадавших нет. Как заявили в силовых структурах ДНР, причиной взрывов стала атака беспилотников украинских силовиков.



"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "акт международного терроризма". Следственный комитет России, основываясь на уже имеющемся опыте расследования террористических актов, готов предпринять необходимые меры для раскрытия этого преступления", - сообщила Петренко.

