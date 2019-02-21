В Конгресс внесли законопроект, запрещающий Трампу нарушать ДРСМД до выхода из него

Американский сенатор Кристофер Ван Холлен (демократ от штата Мэриленд) внес в среду в Конгресс законопроект, который призван запретить администрации президента США Дональда Трампа нарушать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) до августа, когда Вашингтон перестанет быть его участником. Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы законодателя.



"Законопроект не позволит администрации США тратить деньги на любую деятельность, запрещенную в соответствии с ДРСМД", - отмечается в документе. США с начала февраля приостановили выполнение своих обязательств в рамках договора.



Инициатива под названием "Закон о сохранении договоров о контроле над вооружениями" также обяжет исполнительную власть предоставить Конгрессу отчета с "изложением всего, что она делает, чтобы вернуть Россию на путь соблюдения" ДРСМД.



После решения Трампа выйти из ДРСМД американские законодателя внесли ряд инициатив, связанных с этим договором. Так, член Палаты представителей Конгресса Лоис Фрэнкел (демократ, от штата Флорида) представила законопроект, который призван запретить выделение средств на разработку и создание крылатой ракеты средней дальности наземного базирования, если администрация Трампа не выполнит некоторые требования в отношении отчетности. Ее коллега Тулси Габбард (демократ от штата Гавайи) разработала инициативу, которая фактически запретит Вашингтону выходить из российско-американского Договора о РСМД.



