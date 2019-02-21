Украинская полиция и британская NCA подписали декларацию о сотрудничестве - Князев

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев и председатель Международной сети Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) Иен Кракстон в Лондоне подписали декларацию о сотрудничестве.



"Подписали с председателем международной сети Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании Иеном Кракстоном декларацию о сотрудничестве между Национальной полицией Украины и NCA. У нас много сфер для сотрудничества, обмена информацией и опытом, поэтому нам есть, куда двигаться, и развивать взаимодействие полиции двух стран", - написал С.Князев на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.



Он также рассказал, что состоялась встреча с руководителями по направлениям борьбы с транснациональной организованной преступностью, киберпреступностью и экономическими преступлениями.



"Необоснованная роскошь и сомнительные активы – это эволюция развития новых вызовов в развитии экономики, а следовательно – и в работе правоохранительных органов в борьбе с этим явлением. Коллеги из подразделения по борьбе с экономической преступностью NCA направляют усилия на арест активов, происхождение которых вызывает сомнения или не подтверждено. Такой подход уже работает в раскрытии не только местного, но и международного "серого" капитала", - сообщил глава Нацполиции.



Также обсуждался вопрос защиты детей и противодействия их сексуальной эксплуатации. В Великобритании создали реестр педофилов, и такой реестр пытаются внедрить в Украине.



"Чтобы бороться с преступлениями против детей, британские коллеги используют систему, похожую на ту, которую вводят наши киберполицейские. Это система автоматического обнаружения в интернете контента с детской порнографией, которая функционирует на основе искусственного интеллекта. Департамент киберполиции Национальной полиции Украины тесно взаимодействует в этом направлении с правоохранителями США и Австралии. Работаем над тем, чтобы отныне такое взаимодействие было налажено у нас и с британскими коллегами", - отмети С.Князев.

