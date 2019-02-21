Яркий экран смартфона "сжег" тайке глаза

Жительница Тайваня по имени Чэнь сильно повредила глаза из-за того, что пользовалась смартфоном исключительно с максимальной яркостью экрана. В итоге он сжег ей глаза. Об этом пишет The Mirror.



По словам девушки, она почувствовала очень сильную резь в глазах и попыталась убрать симптомы глазными каплями. Однако спустя несколько месяцев ситуация еще более усугубилась - боль усилилась, а белки Чэнь налились кровью.



Обратившись к врачу, девушка узналась, что зрение левого глаза у нее упало на 60 процентов, в то время, как правого - на 30 процентов. К тому же, на роговице правого глаза были обнаружены 500 микроотверстий. А врачи заявили, что глаза девушки выглядят так, будто их "испекли в микроволновой печи".



Причиной недуга Чэнь назвали ее привычку пользоваться максимальной яркостью экрана. При этом ее она не убирала ни в помещении, ни в полной темноте.



В настоящее время Чэнь назначили курс стероидов, а также восстановительные процедуры. Спустя некоторое время девушке стало лучше, однако полностью обратить повреждения уже не удастся.