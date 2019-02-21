Макрон заявил о возрождении антисемитизма

Антисемитизм в мире возраждается и достиг худшего уровня со Второй мировой войны. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на ежегодном ужине в совете еврейских институтов страны, передает Радио Свобода.



По его мнению, в последние недели ситуация еще более ухудшилась.



"Похоже, что наша страна, а также вся Европа и большинство западных демократий сталкиваются с возрождением антисемитизма, невиданного со времен Второй мировой войны", - отметил он.

Макрона заявил, что Франция примет определение антисемитизма, разработанное Международным альянсом памяти жертв Холокоста.



В определении говорится, что антисемитизм может принимать форму "отказа еврейскому народу в его праве на самоопределение, например, утверждая, что существование государства Израиль является расистским стремлением".

