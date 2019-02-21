Затраты украинских компаний на ИТ вырастут на 46% при ограничении использования ФЛП – основатель Rozetka

Украинские компании вынуждены будут увеличить затраты на ИТ в связи с необходимостью не только конкурировать за кадры с западными компаниями, но и делать это в соответствии с новыми правилами в части прекращения работы с физическими лицами-предпринимателями (ФЛП), заявил на своей странице в соцсети Facebook основатель и совладелец крупнейшего украинского интернет-магазина Rozetka.ua (ООО "Розетка.Уа", Киев) Владислав Чечеткин.



По его словам, высокие зарплаты в ИТ-секторе связаны с эксклюзивным положением профильных специалистов, поскольку они имеют возможность работать над задачами для любого рынка, не выезжая из страны. Это, в свою очередь ставит в сложное положение украинские бизнесы.



"Ориентироваться в бизнесе на украинских потребителей и платить западные зарплаты очень непросто, в результате активно использовать ИТ в своем бизнесе могут единицы. Следующий шаг - запретим украинским компаниям отношения с ФЛП-"айшниками". Для украинской компании затраты на это самое ИТ возрастают на 46%", - заявил В.Чечеткин.



Он пояснил, что этот рост расходов возникает из-за того, что у ИТ-специалистов не исчезает возможность работать через ФЛП с иностранными компаниями, но при этом украинские компании вынуждены будут увеличить расходы на ИТ.



"Почему именно так? Потому что у этого самого ИТ-шника есть выбор. Работать на украинскую компанию или поменять место работы и работать на иностранную оставаясь ФЛП. При этом под ударом только украинский бизнес, - компании-аутсорсеры не пострадают. Они просто будут платить с иностранного юрлица", - подчеркнул основатель и совладелец Rozetka.



Как сообщалось, министр социальной политики Андрей Рева заявил, что инициатива об ограничении использования ФЛП вместо наемных работников будет касаться лишь тех работодателей, которые таким образом минимизируют свои платежи в государственный бюджет.



Ранее Минсоцполитики обнародовало законопроект, которым предлагает жестко ограничить использование ФЛП вместо найма на работу.



ЕБА считает предложение Минсоцполитики ограничить использование ФЛП вместо наемных работников точечным решением.

