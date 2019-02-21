Американцы просят продать однин из штатов Канаде

В США появилась петиция, призывающая продать Канаде штат Монтана ради сокращения американского государственного долга. Инициатором продажи является Ян Хаммонд, который предложил продать часть территории за $1 трлн, сообщает The New York Post.



"У нас очень много долгов, а Монтана бесполезна", - говорится на странице петиции.



Указано, что в настоящее время предложение «привлекло слишком много внимания», в его поддержку высказались более 12 тысяч американцев.



В то же время власти США уже начали работать над мерами, которые запретят подобную продажу.

