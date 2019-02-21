Расходы на субсидии для оплаты жилкомуслуг в январе увеличились на 64,4% – Госстат

Общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине, в январе 2019 года составила 336,6 млн грн, что на 64,4%, или 131,9 млн грн, выше показателя января 2018 года.



Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), эти показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и части оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.



По данным Госстата, в январе 2019 года субсидии назначены 367,5 тыс. семей, что составляет 131,5% общего количества обратившихся за ними и в 2,1 раза выше показателя за январь 2018 года.



Средний размер субсидии для компенсации затрат на оплату жилкомуслуг на одно домохозяйство в январе 2019 года уменьшился на 21,3% по сравнению с январем 2018 года и составил 915,9 грн.



Как сообщалось со ссылкой на Госстат, в 2018 году общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине, составила 2,704 млрд 704,7 млн грн, что в 1,4 раза (или на 1,276 млрд грн) ниже показателя 2017 года.

