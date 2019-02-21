Киев намерен разорвать договор по Азову с Россией

Украина разорвет соглашение с Россией по Азовскому морю после решений международного арбитража. Об этом сказал министр иностранных дел Павел Климкин в интервью изданию Цензор. НЕТ.



"В обозримой перспективе мы это сделаем. Тогда, когда после слушаний у нас будет полностью зафиксирована юридическая позиция и будут решены вопросы по международному арбитражу", - сказал он.



При этом он добавил, что если бы Киев прекратил действие соглашения раньше, то "Россия использовала бы это для ослабления юридической позиции" украинской стороны.



Вместе с тем Климкин подчеркнул, что "расторжение договора по Азову не является панацеей, это тоже нужно понимать".

