Мюллер может передать доклад по "делу об РФ" генпрокурору США на следующей неделе - СМИ

Расследование предполагаемого вмешательства России в американские выборы президента 2016 года подходит к концу, доклад о нем может быть готов в ближайшие дни, пишет в четверг газета The Washington Post со ссылкой на источники.



"Мюллер может передать свой доклад генпрокурору Уильяму Барру на следующей неделе", - пишет издание со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.



По словам неназванного советника Д.Трампа, на которого ссылается газета, у близких сторонников президента существуют опасения, что в докладе может содержаться информация, которая рискует нанести политический урон его репутации.



Согласно информации другого источника издания, до утверждения сенатом США кандидатуры У.Барра на посту генпрокурора США с ним были проведены беседы по вопросам, связанным с докладом по итогам расследования. Газета подчеркивает, что неясно, насколько детальным будет доклад Р.Мюллера и подготовленные на его основе генпрокурором США выводы.



Газета подчеркивает, что завершение этого расследования, тем не менее, не означает конец расследованиям, так или иначе связанным с президентом. Сам Д.Трамп неоднократно называл это расследование "охотой на ведьм".



Накануне американский телеканал CNN со ссылкой на лиц, знакомых с планами властей, сообщил, что спецпрокурор США Роберт Мюллер вскоре закончит работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы. Затем Р.Мюллер должен будет передать доклад генпрокурору Уильяму Барру, а он в свою очередь подготовит и представит в Конгресс США материалы по этому делу.



Тем не менее, правила, регламентирующие работу спецпрокурора, не требуют передавать первоначальный "конфиденциальный" доклад Р.Мюллера, предназначенный лично У.Барру, в Конгресс или обнародовать его.



Спецпрокурор Роберт Мюллер начал расследование о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы в мае 2017 года. За это время в рамках расследования обвинения по разным статьям были выдвинуты против 34 человек, из них шесть советников или других сотрудников Д.Трампа признали свою вину.



Среди них - экс-советник по нацбезопасности США Майкл Флинн, старший сотрудник кампании Д.Трампа Рик Гейтс, бывший советник кампании Джордж Пападопулос, а также бывший адвокат президента Майкл Коэн и экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт.

