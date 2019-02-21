В Албании тысячи людей протестуют против правительства

В Албании тысячи людей протестуют против правительства

Тысячи протестующих, которые поддерживают оппозицию Албании, в четверг, 21 февраля, собрались у здания парламента с требованием отставки правительства. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что оппозиция обвиняет правительство в коррупции и связях с криминальными группами.

Сторонники оппозиции собрались перед зданием парламента с антиправительственными плакатами и лозунгами.

Здание парламента в центре Тираны охраняют сотни полицейских, периметр обнесли колючей проволокой. Сессию парламента в четверг отменили.