В Албании тысячи людей протестуют против правительства

Тысячи протестующих, которые поддерживают оппозицию Албании, в четверг, 21 февраля, собрались у здания парламента с требованием отставки правительства. Об этом сообщает Associated Press.



Отмечается, что оппозиция обвиняет правительство в коррупции и связях с криминальными группами.



Сторонники оппозиции собрались перед зданием парламента с антиправительственными плакатами и лозунгами.



Здание парламента в центре Тираны охраняют сотни полицейских, периметр обнесли колючей проволокой. Сессию парламента в четверг отменили.

