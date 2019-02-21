Дублинский аэропорт 15 минут не работал из-за появления беспилотника
В аэропорту ирландского Дублина заметили беспилотный летательный аппарат и срочно отменили все полеты. За 15 минут работа терминала была восстановлена, сообщает УНН со ссылкой на страницу аэропорта в Twitter.
"В виду безопасности мы временно приостанавливаем полетные операции дублинского аэропорта в связи с подтвержденным обнаружением дрона над взлетной полосой... Безопасность наших клиентов - ключевой приоритет во все времена", - отметили в управлении аэропорта.
Однако уже через 15 минут терминал возобновил свою работу.
"Полетные операции возобновились после обнаружения дрона. Мы извиняемся за неудобства", - говорится в сообщении.
В данный момент не сообщается, как была решена проблема с дроном.
Источник: УНН
17:59