Первые субсидии деньгами украинцы получат 12 марта

С 12 марта граждане непенсионного возраста, которым назначили субсидию, смогут получить ее в наличной форме через платежную систему "Быстрая копейка" в отделении "Ощадбанка". Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.



Отмечается, что для получения субсидии в денежной форме нужно будет прийти в "Ощадбанк" с паспортом и идентификационным кодом. В то же время накануне получения субсидии гражданам должно прийти письмо с информацией о размере выплаты, за какие услуги эта выплата рассчитана и как ее получить, сообщают в правительстве.



Пенсионеры же смогут получить субсидию одновременно с пенсией или на банковскую карточку, или в отделении Укрпочты.



"Это возможность для людей научиться управлять услугами и своим потреблением, а также получить "живые" деньги от государства на оплату коммунальных услуг. В то же время сэкономленные средства, которые останутся после оплаты коммуналки, люди смогут использовать по своему усмотрению", - прокомментировал переход на монетизированную субсидию министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

