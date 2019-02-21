В Украине запретили связанный с Россией телеканал

Нацсовет изъял латвийский телеканал "TV XXI" из Перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины, передает УНН.



Нацсовет во время мониторинга эфира телеканала обнаружил, что размещение информационной заставки о том, что свидетельство о регистрации "TV XXI" было выдано в 2012 году Роскомнадзором.



Кроме того, по данным регулятора, в эфире телеканала 8 ноября было размещено российскую региональную рекламу с оплатой в рублях со ссылкой на российский сайт и адрес пункта продажи в виде бегущей строки.



Кроме изъятия Нацсовет обратился в Латвию с просьбой разъяснить сложившуюся ситуацию.

