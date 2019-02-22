Лавров предупредил о подготовке Киевом новой провокации в Черном море

Киев готовит очередную провокацию в районе Керченского пролива, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, Украина намерена попытаться прорваться в акваторию без запросов, без соблюдения мер безопасности и без лоцмана. Он добавил, что имеет информацию, согласно которой Киев приглашает направить представителей НАТО на корабли.

ПорошенкоПрезидент Украины Петр Порошенко анонсировал новый проход кораблей через Керченский пролив. В эфире радио Sputnik замдиректора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева отметила, что украинские суда и так могут свободно проходить через пролив.



"Знаете, если такой провокатор не получает по рукам, то <...> я вообще не понимаю, как он еще пользуется каким-то рукопожатным отношением в западном мире", — добавил Лавров.



Ранее глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил расторгнуть договор с Россией об Азовском море. Он отметил, что это произойдет сразу, как только будет полностью зафиксирована юридическая позиция и решены вопросы по международному арбитражу.



Инцидент в Черном море произошел 25 ноября: три корабля ВМС Украины пересекли границу России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Как впоследствии заявляли российские пограничники, они опасно маневрировали, не реагировали на требование остановиться и в итоге были задержаны, а моряки — арестованы. Всем 24 украинцам ФСБ предъявила обвинение в незаконном пересечении границы России.



Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов были двое сотрудников спецслужб, которые фактически и руководили этой операцией. По его мнению, провокация призвана была повысить рейтинг Петра Порошенко перед выборами.

