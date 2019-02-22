В Генштабе заявили о предотвращении поджога на одном арсенале ВСУ
Попытка поджога предотвращена на одном из ареналов Вооруженных сил Украины в четверг, 21 февраля. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на своей странице в Facebook.
"Благодаря умелым действиям личного состава, пресечена попытка поджога на одном из арсеналов Вооруженных сил Украини. Угроза оперативно ликвидирована, без последствий. Продолжаются неотложные следственные действия правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
При этом не указано, где именно произошел инцидент, и удалось ли задержать поджигателей.
Источник: Strana.ua
08:14