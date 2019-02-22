Медведчук поддержал предложение ДНР и ЛНР о прямых переговорах с Киевом

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что поддерживает заявления глав самопровозглашенных ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника о готовности к переговорам с украинскими властями.



Ранее кандидат на пост президента Украины, лидер партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Юрий Бойко заявил о готовности вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР для урегулирования ситуации в Донбассе. В четверг глава ДНР Пушилин заявил о готовности к прямому диалогу с Киевом, а также призвал лидеров ФРГ и Франции повлиять на президента Украины для начала переговоров с Донбассом и выполнения минских соглашений. Глава ЛНР Пасечник также заявил о готовности к прямому диалогу с Киевом ради восстановления мира в регионе.



"Думаю, что подобное утверждение... действительно может изменить ситуацию в вопросе мирного урегулирования, если будет политическая воля всех сторон… То, что заявили сегодня господин Пушилин, господин Пасечник, - это то, что они готовы говорить на тему мирного урегулирования, на тему реализации мирного плана, о котором я в последнее время постоянно говорю и на чем акцентирую внимание", - приводит слова Медведчука сайт телеканала "112 Украина".



По мнению политика, переговоры необходимы, но для этого нужна политическая воля всех сторон. "Я поддерживаю подобную инициативу, потому что я высказывался, когда представлял мирный план-концепцию по регулированию ситуации на Донбассе..: в основе его должны лежать переговоры… Это прямые переговоры с Донецком, Луганском и Москвой", - добавил он.



Ранее Медведчук, представляющий Киев в гуманитарной подгруппе по Украине, предложил создать автономный регион Донбасс в составе страны. По его словам, это предполагает создание в регионе собственных органов государственного управления, в том числе парламента и правительства. После этого Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении Медведчука по статьям "госизмена" и "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

