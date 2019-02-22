ОБСЕ не может гарантировать безопасность российских наблюдателей на Украине

Парламентская ассамблея ОБСЕ не сможет гарантировать безопасность для российских наблюдателей за выборами президента на Украине, заявил председатель ПА ОБСЕ Георгий Церетели.



Зимняя сессия ПА ОБСЕ проходит в Вене 21-22 февраля. На полях сессии состоялась встреча российской делегации с Церетели.



"Мы не можем гарантировать безопасность", - заявил Церетели в ходе встречи, говоря о российских наблюдателях за выборами президента на Украине в рамках миссии ПА ОБСЕ.



Церетели заверил российскую делегацию, что организация поддерживает отправку наблюдателей на выборы в другие страны, но с учетом существующих обстоятельств и "сложностей".



"Если российская сторона не будет продавливать это и примет более взвешенное решение, мы будем признательны ей за это", - подчеркнул он.

