Кучма заявил, что у отвечающих за экономику в Киеве не все в порядке с головой

Бывший президент Украины Леонид Кучма считает, что нынешняя экономическая политика властей ведет к деиндустриализации страны. Выступая в четверг на форуме "Власть и бизнес: новый общественный договор", он констатировал, что Украина уже лишилась большей части своего промышленного потенциала, а люди вынуждены бежать на заработки за границу.



"Киев был насыщен современными предприятиями, где они сейчас? - задался он вопросом. - Вот я недавно слышал, что мы начинаем делать самолеты "Руслан", и подумал, что у ребят что-то не то, они что-то забыли. Мы не способны сегодня делать "Русланы". У нас нет технической документации, нет алюминия, не могу даже перечислять всего, чего нет. У нас есть только документация на ремонт".



Кучма напомнил, что в прошлом году Украина не собрала ни одного самолета. "Это вот такое мощное предприятие, как "Антонов", - продолжал он. - А еще ликвидировали институт генеральных конструктов. Я понимаю, что не все у них тут с головой в порядке. Отремонтировали один самолет для Саудовской Аравии, взяв заграничные двигатели. Вот и ответ на все вопросы".



По мнению экс-президента, Украина полностью лишилась также космической отрасли.



"Мы с Россией поставили крест на сотрудничестве. Я задаю простой вопрос: скажите, пожалуйста, а почему бедная Америка из санкций по России вычеркнула космическую отрасль? А мы вообще вычеркнули сотрудничество с Россией в этом плане. Так где мы будем?" - задал вопрос Кучма и добавил, "космической отрасли уже вообще нет" на Украине.



Анализируя данные статистики по экономике за последние пять лет, он отметил, что страна уже потеряла 19% производства. "Идет практическая деиндустриализация страны", - сказал он.



"Или тот же Днепропетровск и Львов должны были делать трамваи, причем, современные. Киев покупает польские трамваи. У них [Польши] был заказ для России сделать, но Россия потом отказалась, и мы поддерживаем поляков", - сказал экс-президент. Он добавил, что Украина закупает за рубежом "старье", тогда как следовало бы поучиться опыту у Китая, который приобретал зарубежные образцы техники и организовывал производство у себя.



"За пять лет сельское хозяйство возросло на 9,3%, а пищевая и перерабатывающая промышленности упали на 12,6%. Где причина? Потому что все сырье мы отправляем за рубеж, мы помогаем, чтобы добавочная стоимость там оставалась. Если мы таким путем и дальше будем двигаться, где же мы будем?" - возмутился он. Кучма подчеркнул, что Украина торгует сырьем с ЕС и не поставляет продукцию машиностроения на европейский рынок.



Кучма также упрекнул украинское руководство в том, что у него до сих пор нет стратегии развития Украины. "Но мы любим рассказывать, какие мы большие, какой у нас потенциал. Но все, потенциала нет", - сказал он.



По словам бывшего президента, в стране "все надо делать с нуля". "Никакой инвестор на Украину не придет при такой ситуации в судебной системе и в украинской экономике, с продолжающейся войной", - отметил он и заключил, что в этой ситуации украинцы могут рассчитывать только на себя.



"Надежда на нас самих, надо сделать все возможное, чтобы люди наши не ездили по заграницам в поисках работы и лучшей судьбы", - сказал экс-президент.

Изменения в конституции Украины



По мнению Кучмы, закрепление в конституции Украины курса в НАТО и ЕС никак не может ускорить для нее вступление в эти организации.



"Если бы записи куда-то давали какие-то подвижки, я за них двумя руками. Но не один я, а много политиков в этом плане задают вопрос - назовите в Европе хоть одного действующего лидера, который сказал, что мы примем Украину в НАТО? Поймите, и я в этом уверен, что при принятии таких кардинальных решений ЕС всегда будет смотреть на большого соседа, на Россию, по простой причине - там находится 40-50% геологических запасов мира", - сказал он.



Кучма обратил внимание и на то, что в то время когда Европа и Америка продолжают сотрудничать с Россией в газовой сфере, Украина отказалась это делать и теперь несет убытки. "Мы говорим: "Мы будем из Европы газ получать". А чей газ мы получаем из Европы дороже, чем получали бы напрямую? Российский газ", - отметил экс-президент, высказав мнение, что многие заявления и решения в действительности объясняются избирательной кампанией.



При этом Кучма добавил, что он "вообще был первым президентом, который подписал акт о сотрудничестве Украины с НАТО".

