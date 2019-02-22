Украина намерена обратиться в МУС из-за строительства Крымского моста

Украинская прокуратура собирается подать жалобу на Россию в Международный уголовный суд в связи со строительством моста через Керченский пролив. Об этом сообщил руководитель так называемой прокуратуры Крыма Гюндуз Мамедов.



"Сейчас проводится эколого-инженерная экспертиза — мы хотим установить, действительно ли это (строительство моста. — Прим. ред.) влияет на экологическую среду Азовского и Черного морей. После экспертизы мы собираемся обратиться в Международный уголовный суд", — сказал Мамедов в интервью интернет-изданию theBabel.



Ранее украинская прокуратура открыла дело по статье "Нарушение правил экологической безопасности". Петр Порошенко поручил подать в суд на Россию за якобы причинение "экологического ущерба" при строительстве моста еще в 2017 году.

Владимир Путин в 2016 году подписал распоряжение об отказе России участвовать в Римском статуте МУС. Таким образом, на Россию, так же как и на США, Китай, Украину и ряд других стран, юрисдикция этого института не распространяется.



Прокуратура Автономной Республики Крым — структура, сохранившаяся в Генпрокуратуре Украины после воссоединения полуострова с Россией.

