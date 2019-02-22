Протест защиты Вышинского на продление ареста рассмотрят 6 марта

Херсонский апелляционный суд назначил на 6 марта рассмотрение апелляции защиты журналиста Кирилла Вышинского на продление ареста, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Доманский.



"Рассмотрение апелляционной жалобы защиты на определение (Херсонского городского суда - ред.) о продолжении срока содержание под стражей Кирилла будет 6 марта в 11:00 (12:00 мск)", - сказал Доманский.



В начале февраля Херсонский городской суд продлил арест Вышинского до 8 апреля. Защита подала апелляцию на продление ареста. Кроме того, в Верховный суд Украины подана жалоба защиты Вышинского на содержание его под арестом. Рассмотрение этой жалобы назначено на 20 марта, ожидается, что Вышинский будет доставлен в Киев для участия в заседании.



Кроме того, в четверг Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об ограничении руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому срока ознакомления с уголовным делом до 28 февраля. Всего в деле 31 том: 25 основных и шесть технических. Сейчас Вышинский, по данным защиты, ознакомился с 19 томами.



Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.



Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.

