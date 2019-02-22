МИД России ответил на рекомендацию ОБСЕ не направлять наблюдателей на Украину

Рекомендация ПА ОБСЕ не направлять наблюдателей РФ на Украину говорит о том, что в организации осознали - Киев пойдёт на провокации, лишь бы сорвать объективное наблюдение за выборами, написала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



Председатель ПА ОБСЕ Георгий Церетели ранее заявил, что России не следует направлять наблюдателей на выборы президента Украины в миссии ОБСЕ, чтобы избежать провокаций. Он также указал, что ОБСЕ не сможет гарантировать безопасность для российских наблюдателей.



"Даже Парламентская Ассамблея ОБСЕ осознала, что киевский режим пойдёт на провокации, лишь бы сорвать объективное наблюдение за выборами", - написала Захарова.



В то же время она указала, что "именно представители ОБСЕ настоятельно просили Россию направить наблюдателей на украинские выборы".



"Международных наблюдателей, представляющих различные страны и политические силы, придумала не Москва", - добавила она.



Верховная рада Украины ранее приняла закон, запрещающий представителям России работать в качестве наблюдателей на выборах на Украине, которые пройдут 31 марта. Директор БДИПЧ ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир заявила, что недопуск граждан России в миссию по наблюдению за выборами президента Украины беспрецедентен и противоречит обязательствам всех государств ОБСЕ.



В Кремле считают недопустимыми ограничения на работу наблюдателей от России на предстоящих президентских выборах на Украине, такие меры могут понизить уровень легитимности самих выборов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

