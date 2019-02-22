Суд отклонил иск Тимошенко о незаконной агитации Порошенко

Суд отклонил иск кандидата в президенты Украины, лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко об использовании ее конкурентом, действующим главой государства Петром Порошенко якобы незаконной агитации, сообщается в четверг на сайте "Батькивщины". Тимошенко ранее заявила, что министерство внутренних дел возбудило два уголовных дела по ее заявлениям на команду Порошенко в связи с фальсификациями на предстоящих выборах.

По ее словам, одно дело касается масштабного подкупа избирателей, который команда Порошенко планирует осуществить по всей Украине, а второе — махинаций с реестром избирателей. Избирательный штаб Порошенко отверг обвинения лидера партии "Батькивщина". Также Тимошенко подала иск к Порошенко относительно незаконной агитации.



"Решение шестого апелляционного админсуда об отклонении иска Юлии Тимошенко об использовании кандидатом в президенты Порошенко своей должности для незаконной агитации является отражением судебной реформы имени Петра Порошенко", - говорится в сообщении партии.



Команда Тимошенко планирует подавать апелляцию на это решение суда.

На Украине 31 марта пройдут президентские выборы. На пост президента Украины претендуют рекордное за всю историю число кандидатов - 44. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, однако в январе шоумен Владимир Зеленский обошел ее в президентской гонке. Рейтинг действующего главы государства Петра Порошенко, по данным опросов, составляет более 14%.

