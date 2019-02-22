В Лондоне наградили победителей BRIT Awards

В Лондоне состоялась торжественная церемония награждения британской музыкальной премией BRIT Awards. Список победителей опубликован на сайте премии.



Ведущим церемонии этого года выступил известный актер Хью Джекман. Он открыл мероприятие номером по мотивам фильма Величайший шоумен.



Триумфаторов вечера выделить сложно, однако по две статуэтки получили певец Келвин Харрис и группа 1975.



Сенсацией вечера была признана американская исполнительница Пинк (P!nk). Она первой в истории премии из иностранных исполнителей стала обладательницей специальной премии за выдающийся вклад в музыку.



Среди приглашенных звезд вечера были Джордж Эзра, Джесс Глинн, Джорджа Смит, Little Mix и другие.



