Эффективность прививки зависит от возраста человека

Эксперты из Чикагского университета установили, какие группы граждан в особенности рискуют заразиться гриппом. Как отмечает "Рамблер", было доказано: пожилые люди чаще остальных заражаются гриппом и реже приобретают иммунитет к вирусу после прививок.



Этот вывод ученые сделали, проанализировав кровь 12 пожилых и 30 молодых добровольцев, недавно получивших прививку от гриппа. Из образцов крови были выделены плазмобласты, особый подтип B-клеток, производящих антитела к уже знакомым вирусам.



Оказалось, B-клетки пожилых людей производили мало относительно слабых антител, которые реагировали на широкий спектр вирусов. А плазмобласты молодых людей вырабатывали большое число самых разных антител, предназначенных для борьбы с конкретными видами вируса. По этой причине вакцины могут действовать особым образом на человека в зависимости от его возраста.

