Костнер и Харрельсон в трейлере нового боевика от Netflix

Netflix продолжают экспансию в мир большого кино. На официальном канале YouTube появился трейлер нового фильма «Разбойники», главные роли в котором исполнили Кевин Костнер и Вуди Харрельсон.



Действие картины разворачивается в 1934 году в Техасе и начинается с того, что из тюрьмы Истхэм совершен массовый побег, организованный Бонни и Клайдом. Правительство бросает все силы на поимку преступной парочки, которая уже больше года терроризирует несколько штатов. Среди нанятых для поимки преступников — техасские рейнджеры Фрэнк Хеймер и Т.Б. «Мэнни» Голт. С полицией найти общий язык у «старых волков» не очень получается, да они особо и не пытаются. Но в итоге именно их навыки охотников и следопытов помогают поймать и убить преступников.



Фильм выйдет на Netflix 29 марта.









