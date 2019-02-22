8 лучших курортных островов Греции

В состав Греции входит три тысячи островов. Обитаемы из них всего несколько сотен, и только десятки из них являются курортами. Но туристическими жемчужинами можно назвать лишь несколько. Выбрать остров для отдыха в Греции бывает непросто, ведь у каждого из них – свое очарование и характер. Мы расскажем о самых популярных.

Где лучше всего провести отпуск?

Крит

Самый крупный греческий остров, и настоящий музей под открытым небом. Здесь присутствуют следы многих культур, начиная с крито-микенской цивилизации. Выбрав Крит для отпуска, вы сможете не только понежиться на роскошных пляжах, но и полюбоваться старинными греческими городами, венецианским портом и живописной природой. Это отличное место для семейного и молодежного отдыха.

Санторини

Остров с открытки. Белые дома Санторини, которые террасами спускаются к морю, стали визитной карточкой пляжной Греции. Это отличное место для свадебного путешествия или романтической поездки. Вас ждут невероятные пейзажи, изысканные вина и удивительная архитектура.

Кефалония

Самый большой из греческих островов в Ионическом море. Знаменит своими пляжами и россыпью природных красот: пещерами, мысами, подземными озерами и лагунами.

Закинтос или Закинф

Если хочется провести отпуск в малолюдном месте, отправляйтесь сюда. Этот остров омывается волнами Ионического моря, прославился своей белой галькой и лазурными водами. Туристы осматривают морские гроты или наслаждаются спа.

Миконос

Остров знаменит насыщенной ночной жизнью, поэтому туры в Грецию на сайте https://businessvisit.com.ua, включающие посещение Миконоса, выбирает молодежь или любители клубных развлечений. Вечеринки проходят по всему острову, и длятся они от заката до рассвета.

Сирос

Находится недалеко от Афин, поэтому нравится туристам, которые планируют поездку в Грецию ради памятников старины. Местные города проникнуты атмосферой Средневековья, на острове много венецианской архитектуры.

Гирда или Идра

От полуострова Пелопоннес этот остров отделен только узким проливом. Он славится чистыми пляжами, а также многочисленными монастырями и церквями. Гидра понравится тем, кто хочет отдохнуть от шума и суеты.

Родос

Это один из самых известных греческих островов, ассоциируется с рыцарями ордена Иоанна Иерусалимского, некогда завоевавшими Родос. На острове сохранился Дворец великих магистров, но в то же время можно посетить мечеть Сулеймана Великолепного. Впрочем, Родос известен не только обилием достопримечательностей, но и отличными пляжами.

Отдыхайте с удовольствием! Ведь в Греции, действительно, есть все: песчаные пляжи, чистое море, вкусная кухня, рукотворные и природные шедевры.