В Киеве пенсионерам ограничат количество бесплатных поездок

Киевским пенсионерам ограничат количество бесплатных поездок в общественном транспорте. Об этом сообщается на сайте Киевской городской госадминистрации.



В частности, КГГА опубликовала проект распоряжения об утверждении размера ежемесячной компенсации льготникам проезда всеми видами общественного транспорта.



В документе размер компенсации предлагается установить на уровне 240 гривен в месяц, а выплачивать их хотят наличными. Этих денег должно хватить на покрытие 30 разовых поездов в коммунальном транспорте столицы.



Как отмечается, речь идет о тех категориях граждан, которые определены в Порядке предоставления льгот в денежной форме по оплате проезда на всех видах транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах, утвержденного постановлением Кабинета министров от 14 марта 2018 №197.

