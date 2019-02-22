Складируя «небратьев» к юбилею...

Вот ровно пять лет назад все и случилось. «Кровавая панда» Виктор Янукович намылил пятки и с резвостью, которой от него при таком весе и росте никто не ожидал, нарезал из страны, а нынешние с неожиданным нахрапом и небывалым энтузиазмом оседлали власть и скоренько поделили всех на «братьев» и «небратьев». То есть на тех, кто говорит им приятное, надеясь поприбыльнее «побрататься» у «кормушки». И на развалинах страны, которая начала рушиться буквально на глазах уже через пару-тройку недель после «торжества демократии» с кровью «небесной сотни». И на тех, кто сразу все понял.



И с первых дней уныло качал головой, правдиво намекая на весь тот ужас, который случился и который уже летел на крыльях ночи. Над немедленно просра...ым Крымом, над зачем-то тупо начатой войной в Донбассе, над на глазах исчезающим суверенитетом. Вот правда о «евромайдане» стала и сейчас остается тем маркером, который определяет и «братьев» и «небратьев». Восхищаешься – сразу брат, даже если ты женщина. Начинаешь перечислять провалы – сразу фу-у-у-у-у и чистый «агент Путина», который напал. При полном молчании санитаров, у которых то ли успокоительное, то ли смирительные рубахи закончились...



Так вот: казалось бы, 5-летний юбилей, и «братья» должны были бы слететься, как мухи на то, что осталось уже от половины страны и все сильнее пованивает, несмотря на бодрое пение гимна и заполошные крики взбадривания масс типа «СУГС!» и «СНСВ!». Ан нет. Сильнее нарисовались «небратья». И вы и без меня можете догадаться, где в первую очередь. Но я еще и подскажу: вот как иначе можно назвать тех, кто к юбилею майдана взял да и начал показывать видуху с испытанием беспилотной атомной субмарины, способной нести ядерный заряд, под названием «Посейдон»? Никак! Только «небратья». Безжалостные и коварные. Вот представьте себе картинку: решили «херои майдана» к юбилею обезопасить страну энергетически. Достали где-то акваланги, взяли работающие и под водой дрели на ручной тяге и в братской Польше спустились на дно Балтийского моря. Ну, чтобы надыбать там трубу газопровода «Северный поток-2» («СП-2»), хоронящего украинскую газотранспортную систему (ГТС или «трубу») и отбирающего у казны 3 «ярда зелени», и сделать несколько спасительных дырочек. Только-только собрались приступить, а тут из глубин «Посейдон». Ну, такой себе аппаратец, который способен не только дрель из рук выбить, но и, как написано в его характеристике, «нанести неприемлемый ущерб путем создания цунами, а также радиоактивного загрязнения акватории и побережья» потенциального врага. А также «атаковать вражеские флотилии (в частности, авианосные), что отличает его от предшественников со сходной концепцией». Путин так решил, анонсировал, а теперь и представил публике.



Казалось бы, 5-летний юбилей, и «братья» должны были бы слететься, как мухи на то, что осталось уже от половины страны и все сильнее пованивает, несмотря на бодрое пение гимна и заполошные крики взбадривания масс типа «СУГС!» и «СНСВ!». Ан нет. Сильнее нарисовались «небратья». И вы и без меня можете догадаться, где в первую очередь

Гораздо страшнее для постмайданной власти то, что ее, несмотря на юбилей майдана, начали сдавать и, извините, крупно херить те, кого в Киеве аж никак не предполагали увидеть среди «небратьев». А именно – политики и «диячи», власть предержащие в коллективном Западе. Причем даже те, кто вообще обманул «кровавую панду» Януковича, личными автографами гарантировал ему безопасность и чуть было не подставил его под дубинки «сотника Парасюка»

Ведь что самое паскудное в складывающейся ситуации полного провала: похоже, «небратьями» в вопросе энергетики оказались даже американцы из США, не говоря уже об афроафриканцах из ЮАР. Все вместе они обещали Украине завалить ее своим углем по бешеным ценам взамен угля, который «украл Путин» в Донбассе. Но что-то пошло не так

Конечно, наступает облом. И дрели сами валятся из рук, и вода вокруг от страха делается какой-то непонятно коричневато-мутной и вонючей, и в наушниках звучит по-польски что-то похожее на «эй, придурки, а ну назад, не хотим, чтобы наши берега из-за вас путинское цунами радиоактивно загрязняло акваторию и побережье, нам тут еще жить». И смельчаки потом долго отмываются и пытаются унять смелую дрожь в руках и во всем теле, а «СП-2» продолжают строить. Фигня небратская? А как же...И я ведь не зря вспомнил «СП-2». Его строительство к юбилею может стать самым страшным подарком со знаком минус, хоронящим надежды даже на относительно безбедное существование нынешней власти, которой при ежегодной ренте в 3 млрд. долл. за транзит российского газа в Европу всегда было что укра… пардон, пустить на «144 успешные реформы». Ну а рядовым украинцам вообще кирдык светит – еще большая нищета, только теперь еще и без газа в домах.И хрен бы с ним, с этим газом и «СП-2», со страданиями рядовых украинцев. Такие «мелочи» на всю голову демократическая украинская власть переживает стоически и на людей, на их проблемы и страдания внимания не обращает. Ибо, как вы понимаете, не за то стоял майдан. И не за то платили тем, кто майдан этот замутил. Гораздо страшнее для постмайданной власти то, что ее, несмотря на юбилей майдана, начали сдавать и, извините, крупно херить те, кого в Киеве аж никак не предполагали увидеть среди «небратьев». А именно – политики и «диячи», власть предержащие в коллективном Западе. Причем даже те, кто вообще обманул «кровавую панду» Януковича, личными автографами гарантировал ему безопасность и чуть было не подставил его под дубинки «сотника Парасюка» и ему подобных идио… пардон, патриотов. Я, как вы понимаете, имею в виду глав и представителей МИД Германии, Франции и Польши, которые гарантировали выполнение соглашения об урегулировании майдана, которое 21 февраля 2014 года подписал Янык с трехглавым «майдан-фюрером» в лице Олежки «Шмайсер-в-руки» Тягныбока, Сени «Куля-в-лоба» Яценюка и, не к ночи будет помянут, Виталика «Я-в-лицо-ем» Кличко.Главная же среди «небратьев» – Германия. Вспомните, что сказала «фрау канцлерин» Ангела Меркель, когда ее опять пытались заставить похерить «СП-2». Да-да, предельно ясно: «Конечно, я на стороне господина Порошенко, но вопросы, связанные с «Северным потоком-2», также остаются для меня важными. ...Российский газ останется российским газом, а Россия останется нашим партнером». Более того, призвала всех следовать ее примеру, ибо, по ее мнению, «геостратегически Европа не вправе прерывать отношения с Россией». И как-то даже не совсем понятно, что ей завещал Адольф Гитлер, коего «по-братски» считают своим кумиром и предтечей многие украинские патриоты, стоявшие на майдане и до глубины галичанской души ненавидящие Путина и его «СП-2»...И началось. Франция сначала вроде бы обнадеживающе проявилась как украинофилка и майданолюбка. И сказала, что нефиг, мол, тут всякие «СП-2» строить и Балтику загрязнять, не давая всем лакомиться свеженькой селедкой. Но потом оказалось, что в Париже просто хотят, чтобы и им немного евро обломилось от немецкого газового «пирога». И как только в Берлине сказали «да пожалуйста, нам не жалко, тут всем хватит», так Париж и поплыл от Украины, как, извините, говно вниз по Енисею. И вместе они, Берлин и Париж, договорились, что Германия все будет решать с учетом интересов Франции, и положили с прибором. И на резолюцию Европарламента, и на рекомендации-мнения Еврокомиссии, и даже – о, боги! – на истерику стремящейся в 51-й штат США Польши, вечно ноющих попрошаек-стран Прибалтики и даже как бы близкой им по духу «евросестры» Дании.И что? А ничего. В Украине у «братьев» и даже, не побоюсь этого слова, побратимов юбилей, а канцлер Австрии Себастьян Курц послал даже президента США Дональда Трампа, который особо яростно ненавидит «СП-2», ибо тот мешает ему втюхать Европе американский сжиженный газ по более высоким ценам. Трамп – Курцу: мол, давай топи за евроатлантическое братство. А Курц – Трампу: а не пошел бы ты, дедушка, в прерии бизонов стрелять, ибо Вена поддерживает газопровод по дну Балтики, так как Австрии нужна «безопасность поставок». Да-да, так и сказал: не братство хероев майдана, а безопасность поставок и интересы родной страны, а не Украины или США. Насчет США – это, с точки зрения украинских братьев, вообще борзота: как же можно с хозяином так грубо и не бояться?Но австрийский Курц только пообещал Трампу, что может купить у него немножко дорогого сжиженного газу, если ему не хватит дешевого российского, ибо цена газа из России остается для Австрии более привлекательной. И все! А как же принципы демократии и свободы, которые как бы «сплотили Европу»? А фиг его знает...Ну, а компания «Nord Stream 2 AG», подрядчик и строитель «СП-2», на таком фоне вообще распоясалась так, вроде бы и не слышала, за что стоял майдан. Она отчиталась, что построила уже более 700 километров «СП-2» и что не собирается останавливаться на достигнутом. Ибо это в Украине пойдет вторая пятилетка безумия и достоинства, а строителям сдавать объект к концу текущего года. И им наплевать на то, что украинская «труба» может оскудеть транзитным топливом, так как «СП-2», напоминаю по-братски еще раз, пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран, но через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран – России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Те при желании и получат дивиденды. И желание у них такое, не сомневайтесь, есть...И вот ведь что самое паскудное в складывающейся ситуации полного провала: похоже, «небратьями» в вопросе энергетики оказались даже американцы из США, не говоря уже об афроафриканцах из ЮАР. Все вместе они обещали Украине завалить ее своим углем по бешеным ценам взамен угля, который «украл Путин» в Донбассе. Но что-то пошло не так.Высшие представители власти торжественно встречали танкеры с пенсильванским и юаровским угольком, целовали взасос прибывший антрацит, носились с ним так, что даже умудренные санитары удивлялись новому феномену. И что? Поставки угля из США и ЮАР на Украину провалились. Потому что «братья» Украины умудрились подписать контракт с такой «братской» американской компанией, которая сама не смогла обеспечить необходимые объемы добычи угля. Она начала искать, где бы закупить его, чтобы перепродать Киеву, и, извините, обоср... – поставила только что-то около 600 тысяч тонн. А нужно гораздо больше.С «братским» углем та же картинка. «ЮАР не так много антрацита добывает, и на него есть спрос на рынке. Там всего такого антрацита, который подходит для нас, – 3,5-4 миллиона тонн. И его еще нужно вовремя законтрактовать. Поэтому ЮАР в прошлом году поставила мизер – то ли 100 тысяч тонн, то ли меньше ста тысяч тонн», – накануне юбилея майдана рассказал согражданам украинский эксперт по энергетике Дмитрий Марунич. По его мнению, если «небратский» «СП-2» будет построен, то окончательно рухнет еще одна легенда – о том, что Украина живет без российского газа, потому что ей помогают «голубым золотом» братья из Европы. Во-первых, этот газ Европы мало того, что российский, так он еще и достается Украине дороже, чем было бы при прямых поставках. Во-вторых, с «СП-2» он станет еще дороже, так как транзит через укро-«трубу» может упасть и европейские реэкспортеры вынуждены будут покупать газ из «Северного потока», а это удорожит его для продажи в Украину. «Сейчас этот виртуальный торговый пункт реально наполняется газом из РФ, который прошел через Украину. После 2021 года этот поток может существенно сократиться, и тогда нужно будет в Чехословакию поставить физически дополнительные объемы газа. А это уже будут колоссальные проблемы. И это существенно повысит издержки и повлияет на цену, по которой газ в Украине покупают – и для конечного потребителя, который будет платить эту высокую цену трейдеру, и дальше по цепочке», – ехидно сказал Марунич....А политолог Михаил Погребинский насчет закупок угля в США и ЮАР вообще ерничал на грани дозволенного к юбилею: «Это то, что будут вспоминать как мэм, когда через 50 лет будут описывать нынешнюю украинскую ситуацию. Уголь в 20 км от линии противостояния можно купить вдвое дешевле, но «мы не дадим сепарам, потому что они бандиты». Пусть правят наши бандиты». И правда: пусть правят наши, ибо на чем воспитывается подлинный патриотизм? Правильно: на «усеруся, но не покорюся». С 5-летием вас, братья. СУГС!