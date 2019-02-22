ЗАЗ показал новую модель автобуса

Запорожский автозавод (ЗАЗ) выпустил новую модель автобуса малого класса ЗАЗ А08, сообщает AUTO-Consulting.







Новинка стала дополнением к линейке автобусов, которая на сегодня представлена моделями малого класса ЗАЗ IVAN А07 и среднего класса ЗАЗ IVAN А10.



Машина восьмого семейства больше похожа на своего предшественника, отличается лишь дизайном передней части.



Новый автобус ЗАЗ IVAN А08 на сегодня предлагается в двух модификациях - пригородный A08A1B и школьный A08A14.



ЗАЗ IVAN А08 имеет длину 7,76 м и полную массу 8 т. Автобус комплектуется дизельным двигателем Weichai, WP3NQ140E50 экологического стандарта Евро-5. Объем двигателя 3,0 л, максимальная мощность 103 кВт при 3000 об/с. Максимальная скорость - 90 км/ч, а заявленный расход топлива составляет 17 л на 100 км. Количество мест для сидения - 28, а общая вместимость автобуса - 43 пассажира.

