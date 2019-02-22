Ученые нашли останки мини-тираннозавра

На западе США специалисты нашли скелет миниатюрного тираннозавра. Об этом сообщает Nature.



Обнаруженные останки принадлежат самому маленькому из ныне известных тираннозавров Северной Америки. Его размеры сравнили с большим псом или оленем. Длина тела мини-динозавра достигала 1,2 метра, а вес – 87 килограммов.



Данная находка свидетельствует о том, что тираннозавры могли занять свою нишу только после вымирания более крупных хищников.

