Доклад Мюллера никогда не будет обнародован полностью?

Доклад Роберта Мюллера может быть представлен в течение нескольких дней, но вместо того, чтобы дать окончательные ответы, его появление, которого все с нетерпением ждут, может лишь вызвать новый спор — о том, с каким количеством выводов, сделанных специальным прокурором, предстоит ознакомиться большинству американцев.

В среду источники сообщили журналистам телеканала Си-эн-эн (CNN), что в Министерстве юстиции ожидают доклада специального прокурора. И уже на следующей неделе Мюллер представит генеральному прокурору Биллу Барру (Bill Barr) доклад о результатах расследования, которое было начато с тем, чтобы выяснить, состояли ли члены предвыборного штаба Трампа в сговоре с русскими, пытавшимися вмешаться в выборы.



Но главный вопрос заключается в том, какая часть выводов, сделанных специальным прокурором по результатам расследования (которое президент неоднократно подвергал критике, называя его «мистификацией» и «охотой на ведьм»), будет обнародована или направлена в Конгресс.



Доклад Мюллера — когда бы он ни был представлен — ознаменует решающий момент в президентстве Трампа, учитывая серьезность обвинений в адрес его команды, и обеспечит теоретическую возможность получить окончательные ответы на вопросы о ходе последних президентских выборов в США.



Выводы бывшего директора ФБР, если он обнаружит наличие сговора с Россией и попытку президента воспрепятствовать правосудию с целью сокрытия этого сговора, могут также вывести США на путь к новой и обостряющей разногласия эпопее с импичментом.



Если же оснований для привлечения Трампа к юридической ответственности не будет, Мюллер мог бы, по крайней мере, частично развеять те тучи, которые нависли над Белым домом с первого дня его президентства, хотя шквал новых, дополнительных судебных прецедентов означает, что опасность привлечения президента к юридической ответственности отнюдь не миновала.



В политическом плане это будет нелегкое время, поскольку результатов расследования с огромным душевным волнением ждали очень многие американцы — будь то либералы, которые мечтают о том, чтобы Трампа отстранили от власти, или его сторонники, которые с готовностью верят его заявлениям о чудовищной «мистификации».



Однако ключевые игроки в Вашингтоне и вообще многие американцы, с замиранием сердца наблюдавшие эту почти невероятную драму, которая должна завершиться оглашением окончательного доклада, возможно, будут разочарованы — во всяком случае, поначалу.



Какой эндшпиль разыграет Мюллер, пока не ясно, поскольку никто точно не знает, о чем он сообщит в докладе, и какую информацию о скандале, разделившим общественность на два лагеря, Барр сочтет нужным (или почувствует себя вынужденным) предоставить Конгрессу и общественности.



По причине этой неопределенности почти наверняка возобновится противостояние между Конгрессом, Белым домом и Министерством юстиции, которое может привести к судебным разбирательствам и имеет все шансы дойти до Верховного суда.



Кроме того, появление доклада Мюллера может ознаменовать уход со сцены самого прокурора-«молчуна» — вероятно, из-за того, что на протяжении всего времени своего расследования он ничего американскому народу не сообщал.



Эта старомодная сдержанность, а также звездная карьера в правоохранительных органах являются одной из причин того, что выводы Мюллера будут иметь такое большой значение — независимо от того, будет ли его доклад содержать жесткую критику в адрес президента или будет носить оправдательный характер.



Что Мюллер знает, и что он скажет?



Специальный прокурор провел одно из самых закрытых расследований в Вашингтоне за все время. Однако в растущей базе обвинительных заключений и судебных справок он время от времени сообщал некоторые факты, облегчающие понимание ситуации.



Хотя Мюллер в сговоре с русскими никого из ближнего круга Трампа пока еще открыто не обвинил, он подготовил 10 уголовных дел, добился тюремного наказания для четырех человек, одного обвинительного приговора в суде, семи признаний вины и обвинил в преступлениях 37 физических и юридических лиц.



Он посадил за решетку главу предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта за оказание давления на свидетелей. Скоро отправится в тюрьму и личный адвокат президента Майкл Коэн, который сотрудничал со следствием Мюллера.



Ожидает приговора еще один помощник Трампа, который сотрудничал со следствием — бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн.



В изобилующих подробностями обвинительных заключениях Мюллер рассказал о кремлевских фабриках троллей, кампаниях в социальных сетях, операциях с использованием целевого фишинга и хакерских атаках.



У людей, близких к Трампу, он обнаружил одну особенность — они патологически лгут — и зачастую по поводу контактов с россиянами. В результате возник ключевой вопрос — что все эти люди из окружения президента пытаются скрыть?



Недавно, пытаясь найти ответ на один из самых запутанных вопросов, Мюллер в документах указал, что некий человек, имя которого не называется, поручил одному высокопоставленному члену предвыборного штаба спросить давнего политического советника Трампа Роджера Стоуна о будущих публикациях в «Викиликс», которые могли бы дискредитировать Хиллари Клинтон.



На прошлой неделе сторона обвинения впервые заявила, что у нее есть доказательства того, что Стоун, обвиняемый в препятствовании отправлению правосудия и оказании давления на свидетелей, общался с представителями «Викиликс» (международная некоммерческая организация, публикующая информацию, взятую из анонимных источников или при утечке данной информации — прим. ред.) — организации, которая, по мнению многих американских аналитиков, имеет связи с российской разведкой.



Какой отчет представит Мюллер?



В соответствии с правилами, действующими в Министерстве юстиции, Мюллер обязан представить конфиденциальный отчет Барру. В какой форме это будет сделано, неизвестно.



Одна из стандартных форм заключается в том, что специальный прокурор должен сделать это традиционным для прокуроров способом в виде лаконичного обоснования возбужденных им дел и принятых им решений не предъявлять обвинений другим лицам, связанным с этим делом.



Скорее всего, Барр и Мюллер постараются не вызывать политического ажиотажа, подобного тому, который вызвал бывший директор ФБР Джеймс Коми, заявив, что не будет предъявлять Хиллари Клинтон обвинений после расследования вопроса об использовании ее почтового сервера, но, тем не менее, подвергнув ее действия жесткой критике.



В соответствии с правилами, определяющими условия его назначения, Мюллер обязан лишь представить генеральному прокурору конфиденциальный отчет с изложением причин, по которым он решил возбудить дело в отношении одних людей и не начинать уголовного преследования в отношении других.



Однако при использовании упрощенного метода представления доклада может возникнуть опасность того, что этот доклад сочтут абсолютно недостаточным и необоснованным, учитывая огромные политические последствия расследования Мюллера, которое, как бы то ни было, сосредоточено (во всяком случае, косвенно) на действиях президента, находящегося у власти.



Учитывая, что Мюллер всегда следовал правилам и инструкциям, вполне вероятно, что он будет действовать в соответствии с преобладающим в Министерстве юстиции мнением: действующий президент не может быть обвинен по уголовному делу, даже если у него, Мюллера, есть доказательства того, что Трамп каким-то образом нарушил закон.



Поэтому он мог включить в свой доклад информацию о действиях Трампа, которая, по его мнению, должна быть направлена в Конгресс — единственный конституционный орган, который может делать выводы относительно противозаконных действий президента.



Но, поскольку большая часть работы Мюллера является тайной, никто из тех, кто не имеет отношения к его закрытому от посторонних глаз расследованию, не может точно сказать, что он может сделать.



Дилемма Барра



После того, как Мюллер представит свой доклад, все внимание будет обращено на Барра, на которого сразу же начнут оказывать давление демократы из Конгресса, требуя предоставить общественности максимальный доступ к выводам специального прокурора.



«Генеральный прокурор, насколько я понимаю правила, должен сообщить Конгрессу о завершении расследования, — сказал Барр во время слушаний, проходивших в Сенате в прошлом месяце по вопросу утверждения его кандидатуры. — Я думаю, что там, возможно, будет проявлена осторожность и осмотрительность в отношении того, что генеральный прокурор может включить в этот доклад».



Его слова вызвали озабоченность у демократов и подняли вопрос о возможности того, что доказательства и доводы, на основании которых Мюллер сделал окончательные выводы, будут сохранены в тайне — во всяком случае, первое время.



«Я считаю, что американский народ заслуживает того, чтобы знать правду. Как говорил Томас Джефферсон, „если люди будут знать правду, они не совершат ошибки″», — заявил в среду в интервью Си-эн-эн сенатор-демократ от штата Делавэр Том Карпер (Tom Carper).



Не исключено, что Барра в его докладе будет сдерживать необходимость соблюдать правила секретности, действующие в расширенной коллегии присяжных, желание защитить секретные материалы, источники и методы, а также репутацию людей, которых допрашивала сторона обвинения и которым не были предъявлены обвинения.



Адвокаты Трампа уже дали понять, что они, возможно, будут добиваться закрытия части информации, представленной в докладе, заявив о прерогативе президента — конфиденциальности его переписки и бесед. Такие заявления вызвали опасения, что администрация, сославшись на соображения правового характера, может попытаться воспрепятствовать раскрытию информации, которая может скомпрометировать президента. Демократы, особенно председатель Судебного комитета Палаты представителей Джеррольд Надлер (Jerrold Nadler), готовятся действовать, если будет предпринят такого рода блокирующий маневр. Барр также знает, что общественность будет настоятельно требовать обнародования деталей расследования, которое на протяжении двух лет омрачало политику Вашингтона, бросало тень на результаты выборов 2016 года и обошлось в миллионы долларов. С другой стороны, Барр будет находиться под сильнейшим давлением Трампа, который критикует членов руководства правоохранительных органов, которые, по его мнению, не обеспечили ему достаточной защиты.



Демократы Палаты представителей имеют право направлять судебные запросы о предоставлении документов или явки в качестве свидетелей, которым они могут воспользоваться либо для того, чтобы попытаться заставить опубликовать полный текст доклада Мюллера, либо получить доказательства и свидетельства, обнаруженные специальным прокурором и не представленные Конгрессу.



Все это может создать почву для масштабной юридической битвы и еще одного столкновения между органами исполнительной и законодательной власти США.



«У Барра здесь не будет права принимать окончательное решение», — сказала Сьюзан Хеннесси (Susan Hennessey), бывший адвокат Агентства национальной безопасности, которая сейчас является юристом-аналитиком Си-эн-эн.



«Если он попытается утаить от Конгресса хотя бы одно слово из доклада Мюллера, они начнут судебное разбирательство по этому вопросу и сделают все, чтобы докопаться до истины», — сказала Хеннесси в интервью Вулфу Блицеру (Wolf Blitzer) в эфире программы „Ситуационная комната″ на канале Си-эн-эн.



«Они действительно будут добиваться рассмотрения вопросов прерогативы президента. И дело почти наверняка дойдет до Верховного суда США», — заявил она.



Это только начало



Это не означает, что опасность привлечения Трампа к юридической ответственности миновала из-за того, что Мюллер, похоже, завершает процесс расследования. Это далеко не так.



Начнем с того, что сведения, содержащиеся в основных частях доклада Мюллера, а также доказательства и исходная информация, которые он выявил, могут послужить для демократов стимулом, и они активизируют расследование связей Трампа с Россией.



Если же Мюллер и Барр укажут на то, что Трамп совершал противозаконные действия, демократические лидеры в какой-то момент могут оказаться перед выбором — стоит ли инициировать процедуру импичмента со всеми ужасными политическими последствиями, которые повлечет за собой такой шаг.



Команда Мюллера передала различные дела, которые, как считается, не находятся непосредственно в сфере его полномочий, в прокуратуры других городов, в том числе Нью-Йорка.



Президентская кампания, переходный период и пребывание президента в должности в настоящее время являются предметом судебного следствия по целому ряду гражданских и уголовных дел.



По мнению многих аналитиков, самой большой угрозой привлечения президента к юридической ответственности в конечном итоге могут оказаться расследования, проводимые федеральной прокуратурой США по Южному округу Нью-Йорка, в рамках которых сейчас изучаются подробности деятельности бизнес-империи Трампа.



Это означает, что заключительная фаза расследования Мюллера, возможно, является лишь «концом начала» того юридического и политического кошмара, который предстоит пережить президенту.

