ФИФА наказала "Челси" запретом на трансферы

Международная Федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) наказала лондонский клуб "Челси" трансферным баном.



"Челси" не сможет подписывать игроков в следующие два трансферных окна. Об этом сообщает Sport.ua со ссылкой на FIFA.com.



"Официально: "Челси" получил запрет на трансферы. FIFA признала "Челси" виновным в нарушении правил международных трансферов несовершеннолетних игроков. Таким образом, лондонский клуб не сможет подписывать игроков летом 2019 года и в январе 2020-го", - говорится в сообщении.



Как сообщал Укринформ, в ФИФА изучали более ста трансферов в лондонский клуб игроков в возрасте до 18 лет, которые осуществлялись за последние годы. По правилам ФИФА, клубы могут оформлять трансферы несовершеннолетних иностранных игроков, только если их родители эмигрировали по не связанным с футболом причинам. Исключением является тот факт, когда игрок и клуб находятся в пределах 50 км от границы. В январе в организации нашли более 25 подобных нарушений со стороны лондонского клуба. Руководство "Челси", в свою очередь, отвергало все обвинения.



Отмечается также, что лондонский "Челси" сейчас переживает не лучшие времена: главный тренер Маурицио Сарри находится на грани увольнения, у команды нет поставленной игры, Азар отказывается подписывать новый контракт, клуб ведет суд с бывшим тренером Антонио Конте.

