Погода на выходные: солнце и мороз до -15

В Украине в течение выходных, 23-24 февраля, прогнозируют переменную облачность без осадков, ночью в отдельных регионах температура будет достигать -15 градусов. Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра. В субботу, 23 февраля, на всей территории Украины ожидается сухая погода при минусовых температурах и переменной облачности. На западе днем столбик термометра покажет -2...-5 градусов. На востоке страны дневная температура воздуха -4...-8, а ночью температура воздуха опустится до -15.



В центральных и северных регионах столбики термометра днем опустятся до -8. На юге будет несколько теплее, дневная температура воздуха днем -1...-5.



В воскресенье, 24 февраля, также без осадков и несколько потеплеет.



На западе дневная температура будет достигать +1 по Цельсию, прогнозируют переменную облачность; на юге ожидается от -3 до нуля.



На севере и востоке будет прохладнее: дневная температура воздуха 0...-5, а ночью местами похолодает до -15 градусов. В южных областях без осадков, днем столбики термометров покажут 0...-3 градуса.



Ранее сообщалось, что в Украине 22-24 февраля ухудшились погодные условия. Усилился ветер, прошел снег, а столбик термометра местами опустился до 18° мороза.

