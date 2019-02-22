В Италии Ryanair и Wizz Air оштрафовали на миллионы за ограничение багажа

В Италии авиакомпании Ryanair и Wizz Air оштрафовали за ограничение багажа. Об этом сообщает DW.



Теперь лоукостеры должны заплатить миллионные штрафы за ограничение размеров ручной клади и требование оплачивать ее большие габариты. Штраф на авиаперевозчиков наложило итальянское антимонопольное ведомство AGCM, которое считает, что дополнительная оплата за размер ручной клади, введенная в прошлом году обеими компаниями, является нечестной торговой практикой.



В частности, говорится, что пассажир имеет право взять на борт ручную кладь разумных размеров, так как это является частью стандартных практик авиаперевозчиков и сервисов. И это не должно быть предметом дополнительной оплаты, считают в AGCM.



Итальянский регулятор оштрафовал Ryanair на три миллиона евро, а Wizz Air - на один миллион евро.

