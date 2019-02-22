Цена на "евробляхи" упала в четыре раза – СМИ

На Закарпатье владельцы "евроблях" продают свои автомобили за небольшие деньги из-за того, что не имеют финансовой возможности растаможить авто. Некоторым продают "евробляхи" едва ли не за четверть реальной стоимости автомобиля. Об этом сообщает телеканал Sirius.



Так, сообщается, что до конца льготного периода остался всего день, а нелегализованных "евроблях" только на Закарпатье по информации таможенников около 18 000.



Отмечается, что большинство из нерастаможенных "евроблях" даже не планируют растаможить и продают их по очень низкой стоимости.



На таможне напоминают, что сейчас у владельцев "евроблях" два варианта: растаможить, или вывезти за границу. Ведь процедуры как легально разобрать машину на детали и снять ее с учета нет. А всех, кто не вывезет "евробляхи" за границу или не растаможит их до 22 мая, ждет штраф за нарушение таможенных правил. Максимальная сумма штрафа, по словам начальника Закарпатской таможни ГФС Станислава Балуева, может достигать 170 тыс. грн.



Кроме того, сообщается, что количество брошенных автомобилей в пограничном селе Убля (Словакия) увеличивается.



Ранее сообщалось, что власти советуют пустить "евробляхи" на запчасти. Нерастаможенные автомобили на еврономерах можно также вывезти из страны, считают в Минфине.



Отметим, что сегодня, 22 февраля, истекает срок применения 50% скидки на акцизный налог при таможенном оформлении автомобилей с иностранной регистрацией, после чего владельцы таких авто будут платить налог по полной ставке.

