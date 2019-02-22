Суд в США вынесет приговор Манафорту 8 марта

Суд в штате Вирджиния, США, назначил на 8 марта вынесение приговора бывшему руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту по обвинению в финансовых махинациях.



Об этом сообщает CNBS.



"Пол Манафорт, бывший глава кампании президента Дональда Трампа в 2016 году, будет осужден за несколько преступлений в федеральном суде штата Вирджиния 8 марта - всего за пять дней до того, как он должен быть осужден по соответствующему делу в Вашингтоне, округ Колумбия", - говорится в сообщении.



Ранее спецпрокурор Роберт Мюллер рекомендовал суду лишить Манафорта свободы на срок от 19 до 24 лет. Он уверен, что из-за действий политтехнолога правительство США и различные финучреждения потеряли миллионы долларов.



Кроме того, обвинение настаивает на штрафе, размер которого может составлять от 50 тысяч до 24,4 млн долларов.



В начале февраля суд округа Колумбия назначил на 13 марта вынесение приговора Манафорту по делу о нарушении соглашения со следствием. Суд пришел к выводу, что он лгал сотрудникам ФБР, офису спецпрокурора и членам большого жюри "по вопросам, которые были существенными для расследования".



Как сообщалось, Пол Манафорт возглавлял предвыборный штаб Трампа с июня по август 2016 года. В октябре 2017 года ему предъявили обвинения в лоббировании интересов экс-президента Украины Виктора Януковича и Партии регионов без регистрации в США в качестве иностранного агента, а также в уклонении от уплаты налогов. В августе 2018 года Манафорт был признан виновным в налоговых и банковских преступлениях. Впоследствии он согласился сотрудничать со спецпрокуроры Мюллером, но в феврале суд признал, что Пол Манафорт несколько раз солгал ФБР и Роберту Мюллеру, нарушив тем самым условия соглашения со следствием.



